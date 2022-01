Ihattaren vicino all’Ajax: la Juve cederà il giocatore ai Lancieri

Il calciatore è tornato in Olanda dallo scorso ottobre e non ha mai giocato con la Sampdoria, squadra in cui era in prestito. Vicina la definizione del passaggio ai Lancieri

Trequartista acquistato in estate dalla Juventus dal PSV Eindhoven per 1,9 milioni di euro più 2 di bonus, era stato girato dai bianconeri alla Sampdoria per farlo crescere, ma il giovane non ha mai giocato un solo minuto. Da ottobre infatti il classe 2002 è scappato in Olanda, ha cambiato procuratore ed è sparito dai radar per un lungo periodo. Dopo un lungo silenzio, il giocatore è uscito allo scoperto parlando dei motivi che lo hanno spinto a tornare nel suo paese: “Quando sono arrivo non c’era nessun altro oltre al team manager. Ho fatto delle foto con la maglia e mi sono allenato il giorno dopo. L’allenatore non sapeva nemmeno che sono mancino. Ma ho pensato che avrei tirato fuori qualcosa di buono, avrei giocato a calcio e sarei rimasto in silenzio. Me ne sono andato per le circostanze. A 19 anni me ne stavo lì in albergo, da solo, abbandonato al mio destino. Non lo sopportavo più. Ogni tipo di accordo che avevamo non è stato rispettato. Era come se non fossi esistito. Non mi pagavano, nulla era stato organizzato, nessun conto in banca o assicurazione. Era una situazione irritante. Avevo perso fiducia. Allora ho scelto di proteggere me stesso e me ne sono andato".