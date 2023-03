IFFHS, i migliori portieri degli ultimi 35 anni: al primo posto un ex Juve

Neuer? Casillas? Van Der Sar? Nessuno di loro. Il miglior portiere degli ultimi 35 anni della storia del calcio è un ex Juve. O almeno, questo è quello che dice la classifica stilata dall'IFFHS, l’International Federation of Football History & Statistics, che ha analizzato le prestazioni di tutti i portieri di calcio degli ultimi 35 anni assegnando un punteggio specifico a ognuno. Al primo posto, per distacco, c'è l'ex bianconero Gianluigi Buffon, che ha totalizzato la bellezza di 357 punti. In seconda posizione lo spagnolo Casillas (260), seguito dal tedesco Neuer (219). Fuori dal podio Cech, Van Der Sar e Schmeichel. L'estremo difensore italiano è stato una leggenda della Juve e della nazionale Azzurra: primo posto meritatissimo. Di seguito la lista completa con tutti i primi 20 posti: