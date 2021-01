IFFHS: è’ Messi il giocatore del decennio. Ronaldo solo dodicesimo

TORINO – Da quando è arrivato alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha continuato ad incantare ed entusiasmare l’intero panorama calcistico internazionale, mantenendo una costanza nel rendimento e nelle marcature realizzate senza precedenti al mondo. Il suo bottino attuale conta ben 84 reti con la maglia della Vecchia Signora e la sensazione è che questa cifra possa continuare a crescere vertiginosamente nei prossimi anni. Intanto, CR7 si è aggiudicato il premio come miglior giocatore del secolo, battendo di fatto il suo eterno rivale Leo Messi, piazzatosi in seconda posizione. Ma in queste ore, è emerso un altro confronto che ha visto trionfare l’argentino, il quale ha surclassato l’alieno di Funchal, sprofondato di parecchie posizioni rispetto al 10 dei blaugrana.

Si tratta di una classifica stilata dalla Iffhs che, ha pubblicato l’elenco con i nomi dei migliori giocatori dell’ultimo decennio , nel periodo compreso tra il 2011 e il 2020. In questa graduatoria, dove capeggia la stella del Barcellona Leo Messi, il cinque volte Pallone d’Oro si trova a ricoprire solo la dodicesima posizione, scatenando l’ira dei suoi tifosi, quelli di ieri e quelli di oggi. Alle spalle della leggenda di Rosario, troviamo il suo ex compagno Andres Iniesta, mentre a chiudere il podio c’è il croato del Real Luka Modric. Per trovare il primo giocatore italiano dobbiamo scivolare in nona posizione, occupata dall’attuale allenatore della Juve Andrea Pirlo. Di seguito vi riportiamo la lista completa con i nomi di quelli che sono stati i migliori degli ultimi dieci anni.

Lionel MESSI Argentina 174

Andres INIESTA Spain 127

Luka MODRIC Croatia 113

Kevin DE BRUYNE Belgium 103

Toni KROOS Germany 90

Eden HAZARD Belgium 77

NEYMAR Brazil 71

Mesut OZIL Germany 69

Andrea PIRLO Italy 63

Yaya TOURE Cote Ivoire 60

XAVI Spain 55

Cristiano RONALDO Portugal 54

David SILVA Spain 52

James RODRIGUEZ Colombia 42

Bastian SCHWEINSTEIGER Germany 40

Christian ERIKSEN Denmark 38

Riyad MAHREZ Algeria 38

Paul POGBA France 35

Thiago ALCANTARA Spain 33

ISCO Spain 25