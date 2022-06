IFAB, le 5 sostituzioni diventano definitive. Sul fuorigioco invece…

Oggi si è tenuta una riunione dell'IFAB, l'International Football Association Board, che è stata presieduta dal presidente della FIFA Gianni Infantino. Erano presenti anche i rappresentanti della FIFA, della FA, della FAirlandese, della FA scozzese, della FA del Galles e dell'amministrazione IFAB. In questa sede è stato deciso di introdurre in maniera permanente le 5 sostituzioni dalla stagione 2022-23. Sono stati confermati anche i 3 slot, oltre a quello nell'intervallo. Il provvedimento era stato introdotto durante le fasi critiche della pandemia del Covid, che aveva colpito le rose delle squadre in maniera importante. Ora da provvedimento di emergenza invece diventa regola fissa.