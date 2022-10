Iervolino: “Subito condannato l’errore contro la Juve, rigiocherei la partita”

La Juventus deve cercare di togliersi dal pessimo inizio di stagione, che l'ha vista ottenere i tre punti solo in due casi, alla prima giornata contro il Sassuolo, e poi contro lo Spezia. La squadra allenata da Massimiliano Allegri scenderà domani sera in campo contro il Bologna, per cercare da subito di tenere il passo delle prime. Nelle ultime tre partite sono arrivate per la Juventus due sconfitte ed un pareggio, contro Monza, Benfica e Salernitana.