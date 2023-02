Iervolino: “La Juve vorrà rialzare la testa, hanno giovani dal grande futuro”

Danilo Iervolino , presidente della Salernitana , ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Sfida salvezza? La classifica in questo momento dice questo, ma dobbiamo essere sempre consapevoli dei valori dell’avversario. A prescindere dalle decisioni che sono state prese fuori dal campo, non dobbiamo dimenticarci che la Juve è un’ottima squadra e sarà sicuramente un avversario difficile da affrontare. Mi aspetto una Juventus che vorrà rialzare la testa dopo un brutto stop in campionato. Hanno qualità, talento, giovani di grande prospettiva e un allenatore che sa adattare benissimo la sua squadra al tipo di partita.

Dalla partita di andata sono trascorsi diversi mesi. In mezzo ci sono state tante partite e la pausa per il mondiale quindi è naturale che determinati aspetti in campo non siano gli stessi. Mi aspetto però sicuramente lo stesso atteggiamento e la stessa attenzione vista nella gara di Torino, con quella giusta cattiveria agonistica pronta a colpire nel momento giusto.