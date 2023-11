Mercato Juventus, idea Hermoso per sostituire Alex Sandro: contatti vivi

La dirigenza bianconera è al lavoro per costruire la difesa del futuro, visto anche la partenza in estate del centrale brasiliano

La Juventus col suo uomo mercato Cristiano Giuntoli e il suo staff, sta cercando di progettare la squadra del futuro. Nella lista per rinforzare la difesa c'è Mario Hermoso . Non è una novità che Hermoso sia sul taccuino della Vecchia Signora, visto che l'attuale direttore dell'area sport aveva seguito il giocatore spagnolo già ai tempi dell'Espanyol.

Centrale di piede mancino, la Juventus perderà nello stesso ruolo Alex Sandro: il brasiliano è a fine corsa in bianconero e non rinnoverà il suo contratto. Per questo la Juve cerca un giocatore in quelle mattonelle e il nome di Hermoso è uno dei più caldi. Nonostante le smentite da parte dell'entourage, la Juventus si era informata su Hermoso anche in estate. Poi Simeone ha deciso di non farlo partire.