Icardi: “Mi vedo a Parigi per lungo tempo”. Juve sempre più lontana

L'attaccante argentino giura amore al PSG nonostante le voci di mercato

Negli ultimi giorni si sono susseguite sempre di più le voci di mercato sul futuro di Mauro Icardi . L'attaccante argentino infatti è stato accostato più di una volta alla Juventus. Addirittura l'ex agente del giocatore era convinto che il suo ex assistito sarebbe tornato a giocare in Serie A , dopo che, oltre ai bianconeri, sia il Napoli che la Roma erano interessati ad averlo in squadra dal giugno prossimo. Tuttavia, a gelare i tifosi che vorrebbero l'ex Inter in maglia bianconero, è lo stesso attaccante che ha rivelato che il suo futuro lo vede ai piedi della Tour Eiffel e accanto alla rive gauche della Senna.

Infatti, Mauro Icardi ha dichiarato fedeltà al Paris Saint Germain, nonostante in questi due anni non ha convinto con le sue prestazioni altalenanti. Ai canali ufficiali del club parigino, il giocatore argentino ha confidato di non aver alcuna intenzione di lasciare la Francia. In questo modo ha allontanato, per il momento, le voci che lo vorrebbero nuovamente in Italia. Che sia la Juventus o un altro club prestigioso. "Per me è un onore e un orgoglio essere qui, come ho detto sin dal giorno del mio arrivo a Parigi. Mi trovo bene, sono in una grande squadra che punta a vincere titoli. Questo è quello che cerca un giocatore. Sono molto felice che il club abbia deciso di esercitare l'opzione di riscatto e mi offra la possibilità di continuare il percorso per i prossimi quattro anni. La mia mentalità rimane la stessa della scorsa stagione. Veniamo da un anno fantastico e spero che nei prossimi anni riusciremo a migliorare e vincere altri titoli ".