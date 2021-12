Icardi ha detto si alla Juve: si lavora per un prestito a 6 mesi

La Juve ha concluso il suo 2021 meglio di come poteva sperare, complici anche e soprattutto i passi falsi di Napoli e Atalanta che, hanno permesso alla Vecchia Signora di ridurre notevolmente la distanza dal quarto posto, ora a soli 4 punti dalla...

