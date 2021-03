Icardi, ex agente: “Possibile un ritorno in Serie A”

L'ex attaccante neroazzurro potrebbe tornare in Italia, la Juve in pole position...

redazionejuvenews

Mauro Icardi è uno dei nomi più caldi sul calciomercato. Tantissimi top club di Serie A hanno intenzione di arrivare all'attaccante argentino, dopo che il Paris Saint Germain lo ha messo ufficialmente alla porta, sia per motivi economici che per motivi di rendimento. Infatti, l'ex giocatore dell'Inter, non è mai riuscito ad ambientarsi a Parigi e in questi due anni ha fatto fatica ad emergere. Per questo motivo, il bomber adesso potrebbe tornare in Italia e far vedere di che pasta è fatto. Tra le squadre che stanno seguendo il giocatore ci sono Juventus e Roma, ma attenzione al Napoli.

Anche l'ex agenti di Icardi conferma l'ipotesi di rivedere l'argentino nel nostro campionato. Infatti Abian Moreno è intervenuto ai microfoni della trasmissione Calcio Napoli 24 Live per parlare del calciomercato in generale e soprattutto del futuro di Maurito. Il procuratore sportivo che ha curato gli interessi dell'attaccante argentino, ora tesserato dal PSG per oltre 10 anni, prima di essere sostituito dalla moglie del giocatore, Wanda Nara, ha spiegato che: "Un ritorno in Italia? É possibile, la serie A è perfetta per lui", infatti il calciatore è esploso nel nostro campionato, per poi fare molta panchina in Francia.

Ma non è tutto qui. Moreno ha rivelato che: "La prima società che mi chiamò per Mauro Icardi, quando eravamo alla Samp, è stata il Napoli. Era subito dopo la doppietta che fece alla Juve. Non ci accordammo perché non c'erano i presupposti sui diritti d'immagine che per me era la cosa più importante. Il club mi disse che non potevo gestire i diritti d'immagine e quindi non se ne fece più nulla". La squadra di Rino Gattuso potrebbe tornare in pista, ora che Icardi ha voglia di riscatto. Ma in caso di partenza di Ronaldo, la Juventus sarebbe la squadra più quotata per riportarlo in Italia.