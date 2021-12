Icardi e l’inidizio di mercato sui social: “Meglio in bianco e nero o a colori?”

L'attaccante del Psg ha postato un messaggio significativo sul suo account Instagram. Semplice shooting o indizio di mercato?

Il week end che si sta per concludere ha riacceso la speranza in casa Juve, grazie al successo dei bianconeri sul Bologna per 0-2 e alla sconfitta dell'Atalanta che è capitolata davanti al proprio pubblico contro la Roma di Mourinho. Ma c'è grande attesa di conoscere anche quello che sarà il risultato finale del big match di San Siro tra Milan e Napoli che, sarà comunque favorevole alla Vecchia Signora a prescindere da quale esito verrà fuori. Dunque, il quarto posto ora dista 6 punti e in caso di sconfitta dei partenopei si ridurrebbe a 5 lunghezze, praticamente nulla se consideriamo come era messa la Juve appena un mese e mezzo fa, quando militava nel lato destro della classifica.