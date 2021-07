Icardi alla Juventus: suggestione o realtà?

redazionejuvenews

Mauro Icardi alla Juventus: suggestione o realtà? Nelle ultime ore, su molte testate giornalistiche si è parlato di come l'attaccante argentino potrebbe tornare in Italia, direzione Torino. Per far sì che l'affare vada in porto si devono unire molti fattori. Il primo sarebbe quello della cessione di Cristiano Ronaldo. La Juventus, infatti, non si può permettere uno stipendio come quello di Mauro Icardi se prima non cede il portoghese. E, proprio una eventuale cessione di CR7 al PSG potrebbe aprire le porte a Mauro Icardi alla Juventus. Il club parigino, infatti, starebbe rischiando di perdere il suo miglior giocatore, Kylian Mbappé, che potrebbe trasferirsi al Real Madrid.

Se il francese si trasferisse in Spagna, allora il PSG si libererebbe di una bella fetta di monte ingaggi che potrebbe usare per l'acquisto di Cristiano Ronaldo, magari offrendo un ridotto quantitativo di soldi (ricordiamo che il numero sette è in scadenza di contratto) più il cartellino di Mauro Icardi, appunto. Proprio ieri, il portoghese in questo senso è stato molto criptico con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. "Tempo di decisioni". Questa la didascalia apparsa ieri sui canali social del portoghese, che nell'immagine è in piedi accanto ad un macchina e subito si sono scatenate le voci di mercato più disparate.

La pista della punta argentina sembra dunque plausibile ma, come detto in precedenza, si devono incastrare molti tasselli per far sì che Icardi si trasferisca alla Juventus. Ad ogni modo, l'ex Inter nella scorsa stagione non ha particolarmente brillato: con il club parigino ha vinto "solo" una Coppa di Francia e durante l'anno ha subito un infortunio non da poco, che lo ha costretto a stare lontano dal campo per diverse partite di campionato e Champions League. In quest'ultima, l'argentino non ha fatto molto bene: mai decisivo e sempre nascosto.