Icardi alla Juve? ‘Maurito’ smentisce sui social…

L'attaccante del Psg ha pubblicato alcune storie

In questa settimana è scoppiato un vero e proprio terremoto in casa Juve, prima con il divorzio tra la società e Fabio Paratici, poi con l'annuncio ufficiale del ritorno di Max Allegri sulla panchina della Vecchia Signora e sull'esonero di Andrea Pirlo, sollevato dalla carica di allenatore. Con gli Europei in vista però, bisogna sbrigarsi anche a fare mercato, prima che le cifre dei cartellini di alcuni obiettivi potrebbero schizzare ulteriormente alle stelle e proprio per questo i dirigenti della Continassa stanno gia sondando il terreno. In attesa di capire quali saranno le sorti del destino di Cristiano Ronaldo, uno dei nomi che da tempo è stato messo nel mirino per il reparto offensivo è quello di Mauro Icardi. L'ex Inter infatti, da quando è arrivato a Parigi è stato un pò oscurato dalle fortissime presenze di Neymar e Mbappè e in virtù di questo, la Juve resta vigile alla finestra per capire quali siano i reali margini della trattativa.