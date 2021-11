Ibrahimovic: “Il Milan mi fa sentire giovane. L’adrenalina mi manda avanti”

Il calciatore del Milan ha parlato delle sue condizioni fisiche e della squadra rossonera

"Se vado avanti non per i contratti o per la fama. Non ne ho bisogno. L'unica cosa che mi fa andare avanti è l'adrenalina perché ogni mattina ho dolori ovunque. Ottenere altri due follower non ti guarirà. Ottenere più soldi non ti guarirà. Ottenere attenzione non ti guarirà. Quello che ti guarirà è l'adrenalina. Non ho problemi a soffrire. Per me soffrire è come fare colazione. Ma molte persone non capiscono la sofferenza perché la nuova generazione deve fare poco per ottenere qualcosa. Sono molto orgoglioso di appartenere alla vecchia generazione, che doveva fare molto per ottenere qualcosa".