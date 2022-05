Ibrahimovic: “Ho giocato sei mesi senza crociato ma dovevo vincere lo Scudetto”

Il calciatore del Milan si è operato al ginocchio che lo ha fatto soffrire nell'ultima parte della stagione, svelando un retroscena che lo ha accompagnato

La Juventus ha chiuso la stagione senza la vittoria d i nessun titolo : dopo 10 anni la squadra bianconera ha dovuto accontentarsi di guardare le altre alzare trofei. L'Inter ha infatti superato la Juventus nelle due finali disputate, di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana , mentre lo Scudetto è stato vinto dal Milan. Per la vittoria finale del campionato la Juventus non è mai stata veramente in corsa, con i bianconeri che potevano entrare nella lotta vincendo la partita contro l'inter, persa anche quella dopo decisioni arbitrali discutibili.

Il Milan si è quindi laureato Campioned'Italia, con protagonista assoluto Zlatan Ibrahimovic, che si è sottoposto, a pochi giorni dalla fine delle ostilità, ad un'operazione al ginocchio sinistro, infortunato al legamento crociato: il giocatore ha comunicato il tutto tramite le sue pagine social, confessando di aver giocato per 6 mesi insieme al dolore per l'infortunio: "Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Avevo il ginocchio gonfio da sei mesi. Ho potuto allenarmi con la squadra solo 10 volte negli ultimi sei mesi. Ho avuto più di 20 iniezioni in sei mesi, svuotato il ginocchio una volta alla settimana per sei mesi. Antidolorifici ogni giorno per sei mesi. Dormito a malapena per sei mesi a causa del dolore. Mai sofferto così tanto dentro e fuori dal campo. Ho reso possibile qualcosa di impossibile. Nella mia mente avevo un solo obiettivo, rendere i miei compagni di squadra e l'allenatore campioni d'Italia perché avevo fatto loro una promessa. Oggi ho un nuovo legamento crociato anteriore e un altro trofeo".