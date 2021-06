Iachini: “Vlahovic alla Juve? Con Dybala farebbero una coppia esplosiva”

Il tecnico ha parlato del suo ex giocatore

L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport: “Vlahovic da top club come la Juve? Sì! Ma fatemi aggiungere una cosa: la crescita di questo ragazzo mi piacerebbe condividerla con due colleghi che stimo come Montella e Prandelli”.

QUALITÀ - “Dusan ha la stoffa, la tecnica, la personalità e la forza da grande squadra. Poi che sia Juventus, Real Madrid o Manchester United non spetta a me dirlo. Dopo Haaland, Dusan è il miglior attaccante classe 2000. Proprio per questo non mi stupirei se lo prendesse la Juve, ma nemmeno se la Fiorentina lo trattenesse: Commisso è molto legato al ragazzo. Queste sono valutazioni da dirigenti, non da uomini di campo come me. Piuttosto posso garantirvi un’altra cosa”.

DYBALA - “Ai tempi del Palermo ho allenato anche Dybala. Seppur siano giocatori diversi, Paulo e Dusan, in Vlahovic ho rivisto la stessa fame e la medesima ambizione che aveva la Joya in Sicilia. Dybala era un predestinato e anche Vlahovic lo è. Nel 2015 Marotta e Paratici, prima di ingaggiare Dybala dal Palermo, mi consultarono. La mia risposta? “Paulo è da prendere al volo, anche perché se non lo fate voi lo faranno altri”. Di Vlahovic direi lo stesso”.

IN COPPIA - “Sono entrambi mancini, ma come dico spesso: averne di attaccanti così… Quelli bravi come Paulo e Dusan possono sempre giocare insieme. Sarebbero una coppia esplosiva e insieme continuerebbero a segnare tanto. Dybala nell’ultima annata è stato molto sfortunato, ma il suo talento non è in discussione: parliamo di un campione che si è imposto a suon di reti e scudetti anche in mezzo ai tanti big della Juventus”.

ICARDI O VLAHOVIC? – “Non fatemi scegliere, io sono affezionato a tutti i giocatori che ho allenato. E Mauro lo feci esordire in prima squadra con la Samp. Ovviamente segnò subito. Icardi è un rapinatore d’area, possiede un senso del gol innato. È una garanzia e ha già fatto un percorso importante: parliamo del centravanti del Paris Saint-Germain. Vlahovic è più giovane e ha maggiori margini di miglioramento. Anche per questo nel Dusan attuale rivedo il mio Dybala di Palermo. E probabilmente, se mi chiedessero un nuovo parere tecnico, direi le stesse cose”.

MILENKOVIC – “Vale il discorso di Vlahovic. Se Milenkovic gioca su quei livelli a Firenze, è pronto per una big. Ma occhio a sottovalutare le ambizioni della Fiorentina di Commisso".