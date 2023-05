Iachini: “Dybala a zero è stato un grande colpo per la Roma”

Beppe Iachini, allenatore, ha detto la sua sulla stagione di Paulo Dybala, e sul rimpianto della Juve per non averlo trattenuto.

Beppe Iachini , allenatore, ha detto la sua a TMW, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: "Dybala? È forte, sarebbe determinante ovunque. A Roma ha trovato un ambiente favorevole che gli dà carica, fiducia ed entusiasmo. E quando hai la fiducia è tutto più bello. Se la Juve si è pentita? Sicuramente aver preso Dybala a parametro zero è stato un grande colpo per la Roma.

Il Napoli ha meritato. La società ha fatto grandi scelte, questa vittoria poi ripaga la bravura di Spalletti: sono contento per lui e per la piazza azzurra. È bello vedere la gente festeggiare dopo tanti anni. E questo successo è la conferma che la programmazione è sempre importante. Scelte inizialmente impopolari. Dare via Insigne, Ruiz, Koulibaly e Mertens e sostituirli non era facile. Ma la belleza di questo progetto sta nell’organizzazione che ha messo su De Laurentiis. E Giuntoli ha trovato gente all’altezza della situazione.