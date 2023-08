Iachini: “Con Chiesa-Berardi-Vlahovic la Juve può vincere lo Scudetto”

Il possibile arrivo di Berardi? Se è pronto per il grande salto? Certamente. Non ci sono dubbi: Berardi è uno da Juventus. Domenico è pronto per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli. In questi anni poi è cresciuto tanto anche sul piano della leadership in campo e nello spogliatoio: ha grandi qualità umane oltre che tecniche. Non è vero che rende solo se gioca largo a destra nel 4-3-3.