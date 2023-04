I TOP e FLOP di Lazio-Juve: che fine ha fatto Vlahovic?

Il migliore in campo è come spesso accade Rabiot. Non solo per il gol, quanto più per lo spirito e l'atteggiamento. Il francese è l'ultimo a mollare, grintoso come nessun'altro giocatore bianconero. Buona prova anche per Bremer, che ha annullato Immobile, e Di Maria, che in attacco ha provato a illuminare.