I Top e Flop di Juve-Spal: Bernardeschi sfortunato. Morata fa il Ronaldo

TORINO – E’ appena terminato il match di Coppa Italia tra Juve e Spal, con i bianconeri che hanno vinto per 4-0 e che quindi, affronteranno l’Inter in quella che sarà la semifinale di questa competizione. Juve avanti dopo appena 15 minuti grazie ad Alvaro Morata, oggi nelle vesti dell’assente Cristiano Ronaldo lasciato a riposo e che, si è concesso una giornata di riposo in occasione del compleanno della sua splendida Georgina. Il raddoppio è arrivato grazie alla prima rete con la maglia della Juve di Gianluca Frabotta, complice la deviazione del difensore emiliano. Terza ed ultima rete griffata da Kulusevski. Sfortunata invece la serata per Bernardeschi, eletto da noi come flop della partita non per la prestazione, quanto per i pochi minuti giocati a causa di un infortunio rimediato sul finale del primo tempo. Di seguito andiamo a vedere quelli che sono stati i top e flop della gara.

TOP – MORATA – Aveva grandi responsabilità oggi l’attaccante spagnolo, in virtù dell’assenza di Cristiano Ronaldo.Toccava a lui infatti l’arduo compito di segnare e trascinare i suoi in semifinale. Il Canterano ha risposto presente come al solito e ha trovato la rete che ha sbloccato il match al quindicesimo. Prestazione condita anche da una condizione fisica brillante, grazie alla quale riusciva sempre a ripiegare e a fare bene sia la fase di possesso che di non possesso. Ottimo nel controllo palla e nelle sponde per i compagni, grazie alle quali è riuscito sempre a far salire e smarcare i suoi compagni.

FLOP – BERNARDESCHI – Come gia anticipato, questa nostra scelta non dipende dalla qualità della prestazione, bensì dallo sfortunato infortunio subito a fine primo tempo, a causa del quale è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per fare spazio al giovane Di Pardo, anche lui all’esordio con la maglia zebrata. Annata sfortunata e non propriamente brillante per l’ex Viola che, sta comunque facendo vedere un cambio di marcia in queste ultime uscite.