I tifosi dell’Inter sfidano Bonucci: “Ti aspettiamo al baretto”

I tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione all'indirizzo di Bonucci

redazionejuvenews

La Juve cerca il riscatto dopo la sconfitta maturata nella finale di Supercoppa Italia contro l'Inter e per farlo dovrà quantomeno riuscire a battere l'Udinese nella sfida di questa sera all'Allianz Stadium. Ancora dei dubbi di formazione per Max Allegri che, dovrà fare a meno ancora di Danilo e Bonucci, oltre a Federico Chiesa, il quale ha gia dichiarato per finita la sua stagione. La sensazione è che si possa vedere dal primo minuto la coppia d'attacco composta da Paulo Dybala e Alvaro Morata, con Moise Kean pronto ad entrare a gara in corso.

Nel frattempo, negli uffici della Continassa la società continua a lavorare sul mercato e soprattutto, su quello che sarà il futuro del numero 10 bianconero che ad oggi, non è ancora riuscito a trovare un'intesa di massima con la Vecchia Signora, complicando di fatto quello che sarà il mercato estivo in caso di scadenza del contratto della Joya che, se ne andrebbe cosi a costo zero.

Ma a tener banco in questi ultimi giorni è stato soprattutto il concitato finale di gara della sfida contro l'Inter, quando il difensore viterbese Leonardo Bonucci è venuto a contatto con Cristiano Mozzillo, membro dello staff dell'Inter. Il gesto del Campione d'Europoa gli è costata un'ammenda di 10.000 euro ma i tifosi nerazzurri non hanno gradito e gridano vendetta all'indirizzo del numero 19. Questa notte infatti, per le strade di Milano è stato esposto uno striscione che recita cosi: "Bonucci: se vuoi fare il malandrino ti aspettiamo al baretto, vile cretino".