I tifosi della Juve con Vialli: “Uomo vero, vinci da guerriero”

La Juventus scenderà oggi in campo nella seconda amichevole, dopo quella contro l'Arsenal, in vista della ripresa del campionato. Dopo la partita di oggi, in programma a porte chiuse all'Allianz Stadium contro il Rijeka, i bianconeri giocheranno contro lo Standard Liegi, per poi rituffarsi, con il nuovo anno, nel campionato, con il ritorno in campo in programma contro la Cremonese.