I tifosi del Napoli contro Marchisio: “gode” per il rigore non concesso

L'ex giocatore della Juventus è stato protagonista di un siparietto sui social network che ha fatto infuriare i tifosi del napoli

La Juventus è attesa questa sera dalla partita valevole per i quarti di finale di ritorno dell'Europa League: i bianconeri hanno vinto per 1-0 l'andata a Torino contro lo SportingLisbona, e stasera giocheranno nella città lusitana per cercare il passaggio del turno alle semifinali della competizione, dove incontrerebbe una tra Manchester United e Siviglia.

Continua però intanto a far discutere il derby europeo italiano disputato tra Milan e Napoli in Champions Legue, che ha visto il passaggio dei rossoneri in semifinale: nella gara di ritorno i partenopei hanno protestato per un rigore non concesso per fallo di Leao, e sui social sono montate le proteste dei tifosi azzurri, con l'ex bianconero Claudio Marchisio che ha commentato l'episodio.

L'ex centrocampista infatti ha scritto sui suoi canali social il suo pensiero sull'episodio, "per me il rigore su Lozano c’era. Ovvio che se Giroud avesse segnato, avremmo visto un’altra partita. Il Napoli da qualche settimane mi è sembrato meno incisivo del solito", salvo poi mettere like ad un commento di un utente che diceva "Rigore Lozano netto, si gode ancora di più”. Il tutto ha scatenato l'ira dei tifosi partenopei, che non hanno risparmiato insulti e commenti provocatori.