I tifosi contestano la società: “Senza orgoglio e dignità. La gente come noi non molla mai”

I tifosi bianconeri contestano nuovamente la società

Mancano pochi minuti ormai al fischio di inizio del big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, dove i bianconeri vanno alla caccia della loro prima vittoria stagionale in campionato, dopo averla trovata all'esordio della nuova edizione della Champions League nella delicata trasferta di Malmo. Ma quella contro i rossoneri sarà sicuramente una gara molto piu impegnativa rispetto a quella contro gli svedesi, soprattutto in virtù dello straordinario momento di forma in cui si trova la squadra di Pioli. Juve che potrà contare sul rientro di Federico Chiesa, assente nelle ultime 3 partite e che apporterà un contributo fondamentale ai suoi compagni.

La vittoria di Champions però non è servita a placare gli animi dei tifosi juventini, ancora infuriati per tutte le vicende che hanno visto coinvolta la loro squadra, Dal mercato, all'avvio negativo di stagione, passando per il regresso generale che il club ha avuto negli ultimi anni.

Rabbia che è stata manifestata con l'ennesimo striscione affisso dagli ultrà bianconeri all'esterno dello Stadium, ancora una volta all'indirizzo della società. Di seguito ne riportiamo il contenuto: "Nedved, Agnelli e Pairetto senza onore e dignità per questa società. La gente come noi non molla mai". Come appare evidente, la rabbia non è stata affatto sbollita e proprio per questo servirà dare un forte segnale, a partire dal big match di stasera, fondamentale per il proseguo della stagione.