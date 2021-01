I tempi di recupero di Dybala: potrebbe esserci per il ritorno con l’Inter

TORINO – Ieri sera la Juventus ha conquistato un’altra importantissima vittoria in campionato, battendo per 2-0 a Marassi la Sampdoria di Claudio Ranieri. La squadra allenata da Andrea Pirlo ha portato a casa altri tre punti, grazie alle reti di Federico Chiesa e di Aaron Ramsey. Il Milan, vincitore al Dall’Ara contro il Bologna, rimane sempre a +7, mentre l’Inter, che ha battuto il Benevento 4-0, è sempre a +5. La lotta Scudetto, dunque, è sempre apertissima, soprattutto perché la Vecchia Signora deve ancora recuperare la sfida contro il Napoli. In caso di vittoria, dunque, potrebbe tornare a -4 dalla vetta ed essere di nuovo tra la migliori candidate alla conquista del titolo finale.

Inoltre, tra qualche giorno la Juve potrà contare anche su un altro aiuto molto importante, che in questa parte della stagione potrebbe rivelarsi fondamentale. Stiamo parlando di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, ai box da un paio di settimane a causa di un infortunio al ginocchio. Prima del match di ieri contro i blucerchiati, infatti, Fabio Paratici, Chief Football Officer del club bianconero, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Nelle sue parole, ha anche dato i tempi di recupero di Dybala. Il dirigente della Juventus ha detto che la Joya dovrebbe tornare a disposizione tra più o meno 7-10 giorni.

Il giocatore si era fatto male nella vittoriosa sfida casalinga contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Da allora è stato out e ha svolto un programma di riabilitazione per tornare in forma e rimettere in sesto il ginocchio. Adesso, la sua gamba sembra in perfetta via di guarigione e il suo rientro in campo è ormai vicino. Potrebbe essere a disposizione di Pirlo per una gara fondamentale: il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. La Juve aspetta la sua Joya.