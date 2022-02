I risultati delle giovanili della Juventus nell’ultima giornata

I risultati delle giovanili della Juve

Poker per l'Under 16 di Mister Panzanaro. Al Campo "Ale e Ricky" la Juve vince 4-2 contro i pari età del Monza. Bianconeri avanti 2-1 all'intervallo grazie alle reti di Biliboc e Pisano (rete brianzola di Nenè). Nella ripresa, con lo stesso identico punteggio, chiudono definitivamente la partita con la doppietta di Biliboc e il gol dalla panchina di Finocchiaro (seconda rete per i biancorossi messa a segno da Berretta. Juve sempre più prima: 29 punti dopo dodici gare disputate. Il tabellino di questa partita è disponibile qui sotto.

In settimana, e nello specifico lunedì 14 febbraio, l'Under 16 ha vinto 2-1 contro il Genoa, mentre l'Under 15 ha pareggiato, sempre contro i pari età rossoblù, 1-1. Vittoria pesantissima mercoledì 16 febbraio per l'Under 17 di Mister Pedone nel recupero della quindicesima giornata di campionato: 1-0, in casa, contro l'Empoli con la rete decisiva di Firman in chiusura di primo tempo. Tre punti che portano i bianconeri a quota 31 punti dopo sedici gare disputate, a pari punti con la Fiorentina quarta, e a tre lunghezze da Sampdoria e Genoa, rispettivamente seconda e prima in classifica. (juventus.com)