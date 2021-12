I numeri di Juventus-Genoa

Le statistiche di Juventus-Genoa

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutti i numeri in vista della sfida di stasera dell'Allianz Stadium contro il Genoa. Di seguito li riportiamo: "Sfida numero 109 tra Juventus e Genoa in Serie A: bilancio di 66 successi bianconeri contro i 21 del Genoa - completano 21 pareggi. La Juventus ha vinto le ultime quattro gare di Serie A contro il Genoa e potrebbe registrare cinque successi consecutivi contro i liguri nella competizione per la prima volta dal 1976. La Juventus va in rete da 18 sfide interne consecutive contro il Genoa in Serie A: l’ultima volta che i liguri hanno mantenuto la porta inviolata in casa dei bianconeri nel massimo campionato risale al loro ultimo successo su questo campo nel gennaio 1991.

La Juventus ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro partite di Serie A (un solo gol subito, contro l'Atalanta), tanti clean sheet quante nelle precedenti 27 gare nella competizione. Paulo Dybala ha segnato sette gol e fornito due assist contro il Genoa in Serie A - l’attaccante della Juventus conta due reti e un passaggio vincente nelle tre gare più recenti contro il Grifone in campionato, oltre ad aver segnato contro questa squadra la sua prima tripletta nella competizione (agosto 2017).

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A di Dejan Kulusevski (tre gol) - includendo anche gli assist, il giocatore della Juventus ha preso parte a cinque reti in quattro confronti contro il Grifone. Lo svedese ha realizzato proprio contro il Genoa il suo ultimo gol in Serie A nell’aprile 2021. Manuel Locatelli è l’unico giocatore della Juventus ad aver giocato tutte le prime 15 partite di questo campionato. Leonardo Bonucci con la prossima presenza supererà Giampiero Boniperti (entrambi 459 match), portandosi da solo all'8° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Juventus in tutte le competizioni. La prossima sarà la presenza numero 330 per lui con la Juventus in Serie A, e raggiungerà così Dino Zoff all’ottavo posto all-time per presenze con i bianconeri nel massimo campionato". (juventus.com)