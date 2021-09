I numeri della Juventus in Serie A in vista della sfida con il Milan

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato tutti i numeri e le statistiche dei bianconeri in Serie A in vista della partita di stasera contro il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri cercherà di fermare i rossoneri in classifica e di portarsi a quota 4 punti, per tornare a mettere paura alle altre big che in questo momento si trovano nella parte alta della classifica di questa stagione di Serie A. Di seguito riportiamo i dati: "Sono 172 i precedenti in Serie A tra Milan e Juventus: i bianconeri hanno ottenuto 67 successi, contro i 51 dei rossoneri - 54 pareggi completano il quadro.

(QUASI) MAI X - Nelle ultime 24 sfide di Serie A tra Juventus e Milan solo una volta il match è terminato in pareggio: 1-1 nel febbraio 2012; 16 vittorie per i bianconeri e sette per i rossoneri.

15 - Dal 2011/12 in avanti la Juventus ha battuto 15 volte il Milan in campionato (1N, 4P), nessuna squadra ha ottenuto più successi contro una singola avversaria nel periodo.

PAULO FORZA SETTE - Paulo Dybala ha segnato cinque reti allo Stadium contro il Milan in campionato, contro nessun’altra squadra ne conta di più in questo stadio. Più in generale, la Joya ha realizzato sette gol contro i rossoneri in Serie A, solo contro l’Udinese ha fatto meglio (nove).

TRE SU QUATTRO PER ALVARO - Morata ha preso parte a tre gol in quattro sfide di Serie A contro il Milan; tra queste c’è il primo incontro nel massimo campionato italiano in cui ha sia segnato che servito un passaggio vincente, nel febbraio 2015 all’Allianz Stadium (3-1).

FATTORE MOISE - Kean è andato a segno in ciascuna delle sue ultime due presenze in Serie A contro il Milan (nel dicembre 2017 con il Verona e nell’aprile 2019 con la Juve), in entrambe le occasioni da subentrato (contro i rossoneri ha realizzato due delle sue quattro reti dalla panchina nella competizione).