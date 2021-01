I migliori gol di Inter-Juventus

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una selezione dei migliori gol realizzati nei vari Inter-Juventus. Ecco le reti: “Archiviata la gara di Coppa Italia è tempo di Inter-Juventus: i bianconeri sono attesi a San Siro per un altro scontro d’alta classifica. Le sfide con l’Inter sono sempre affascinanti e negli ultimi anni hanno spesso regalato vittorie decisive per la conquista del titolo. Riviviamole insieme, a partire dalla più recente.

IL PIPITA 2.0

Sempre Gonzalo Higuain in quello stadio, ancora decisivo. La scorsa stagione è stato il Pipita a mettere a segno il gol vittoria. Una rete arrivata al termine di una splendida azione corale.

IL PRIMO PIPITA

C’è un altro Inter-Juve che negli ultimi anni si è rivelato crocevia fondamentale per mettere le mani sullo scudetto. L’avversario nella corsa al titolo nella stagione 2017/18 era il Napoli, sulla scia bianconera con la voglia di scucire il tricolore dalle maglie bianconere e la gara con l’Inter arrivava in coda al campionato, in un momento in cui ogni punti pesava un po’ di più. Al termine di una gara piena di emozioni, arrivò la zampata del Pipita per il 2-3 finale.

GLI OCCHIALI DI ALVARO

16 maggio 2015. La Juve è già campione d’Italia e la sfida ha poco da dire ai fini della classifica, ma i bianconeri vincono ugualmente e l’esultanza di Alvaro Morata, autore del gol decisivo (di Claudio Marchisio il primo gol, per pareggiare la rete di Icardi) , resta impressa nella mente di tutti i tifosi. Dopo il gol, occhiali da sole.

LA CLASSE DI MARCHISIO

Stagione 2011/12, anno del primo tassello su cui abbiamo costruito questo ciclo. La Juve batte l’Inter a San Siro 2-1 e il gol vittoria è una perla di Claudio Marchisio, con splendida assistenza di Alessandro Matri. Un gol prima costruito nella mente. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<