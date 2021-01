I migliori cinque gol di Milan-Juventus

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha fatto un selezione dei migliori cinque gol di Milan-Juventus. Si passa da quello di Adrien Rabiot dell’anno scorso a quello della stagione 2004-2005 di David Trezeguet. Di seguito riportiamo le migliori cinque reti di Milan-Juventus.

2019-20 ADRIEN RABIOT

“Ci sono gol difficili, se non addirittura impossibili, da immaginare. La rete che porta in vantaggio la Juve in apertura del secondo tempo nasce da un recupero palla effettuato nella propria metà campo da parte di Rabiot. Un lavoro consueto per il francese, tipico di un centrocampista impegnato nella fase di non possesso. Adrien gestisce la sfera con un’invenzione immediata, eseguita ad alta velocità: un tunnel sull’avversario che gli si pone contro. Il gesto funziona come il colpo di uno starter nei 100 metri: Rabiot parte palla al piede con una progressione evidente e stringe verso il centro in maniera progressiva. Arrivato all’altezza dei 20 metri supera di slancio Romagnoli e chiude l’azione con un sinistro che va a infilarsi sotto la traversa. Peccato che San Siro sia vuoto perché questo è uno di quei rari gol da standing-ovation…

2018-19 CRISTIANO RONALDO

I fuoriclasse come CR7 si esaltano nei grandi scenari ed è quasi “normale”, perciò, che in entrambi i Milan-Juventus che ha giocato in campionato il portoghese abbia colpito. Il ricordo più felice è il primo, quando il numero 7 bianconero ha chiuso la gara con la rete del definitivo 0-2. Tutto nasce da un’incursione di Cancelo conclusa con un tiro che impegna Donnarumma: sulla respinta si avventa Cristiano Ronaldo e per lui è semplice depositare il pallone in rete.

2017-18 GONZALO HIGUAIN

Un altro giocatore che alla Scala del calcio ha spesso recitato da protagonista è Higuain e non solo in occasione delle sfide contro il Milan. Certamente nella partita del 2017-18 Gonzalo ha vissuto uno dei momenti più alti della sua esperienza in bianconero firmando una doppietta. Ed entrambe le reti contengono quanto di meglio il Pipita abbia mostrato del suo repertorio, con due conclusioni di destro da centravanti vero, che appena vede la porta trova modi e tempi adatti per scaricare tutta la sua potenza. In più, particolare a rendere ancora più straordinaria la serata, il primo dei due centri è il centesimo in Serie A per il bomber argentino.

2015-16 PAUL POGBA

L’autore del gol non si vede quasi nell’immagine che riproduce l’istante in cui la palla sta entrando in rete. Daniele Rugani allarga le braccia pronto ad esultare; Leonardo Bonucci osserva la situazione; i giocatori del Milan, a partire dal portiere Donnarumma a terra, capiscono che non c’è più nulla da fare. Nascosto, c’è colui che decide l’incontro: Paul Pogba. Su un’azione d’angolo ha inventato un tiro beffardo, che fa rimbalzare la sfera per terra per poi finire la corsa laddove nessuno può intercettarla. Un exploit che in quello stadio era una specialità di Marco Van Basten, fuoriclasse che al Milan ha segnato un’epoca.

2004-05 DAVID TREZEGUET

Una delle reti più importanti, belle e incredibili segnate nella storia della Signora e non solo dei tantissimi Milan-Juventus giocati. Importante perché decide di fatto – anche se non ancora matematicamente – il campionato 2004-05, separando di 3 punti le due squadre arrivate allo scontro diretto in perfetta parità alla quartultima giornata del torneo. Bella perché l’immagine riproduce perfettamente il fiuto del gol di David Trezeguet, il suo tempismo nel capire dove arriverà il pallone per anticipare Dida con una deviazione di testa. Incredibile, poi, è l’assist, una meraviglia in rovesciata dell’abituale partner d’attacco del francese, Alessandro Del Piero”.