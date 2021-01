I migliori cinque gol di Juventus-Sassuolo

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato i migliori cinque gol degli Juventus-Sassuolo da quando i neroverdi sono in Serie A. Di seguito riportiamo le migliori reti di questa sfida: “L’ultimo dei 20 gol segnati dalla Juventus contro il Sassuolo l’ha realizzato Cristiano Ronaldo dagli undici metri nello scorso campionato. E nonostante i precedenti non siano molti, all’Allianz Stadium la gara ha regalato molte reti che meritano di essere ricordate.

2018-19 CRISTIANO RONALDO

Il primo gol di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera avviene proprio in un Juventus-Sassuolo dove, peraltro, il portoghese contribuisce alla vittoria segnando anche il punto del raddoppio. La rete che lo “presenta” al pubblico torinese è nella stessa porta dove CR7 aveva realizzato la rovesciata capolavoro col Real Madrid. E la standing-ovation all’avversario diventa stavolta il boato a lui dedicato per un exploit tra i più rocamboleschi della sua carriera, un tocco semplice praticamente sulla linea di porta dopo una carambola tra difensore e palo.

2017-18 MIRALEM PJANIC

Tra i precedenti di Juventus-Sassuolo quello del campionato 2017-18 si fa ricordare perché eguaglia nel punteggio una goleada contro un’altra squadra emiliana, il Parma. Nel 7-0 dell’incontro, Miralem Pjanic firma la quarta rete con un destro da fuori su sponda di Sami Khedira, un tiro semplicemente imparabile.

2016-17 GONZALO HIGUAIN

Se CR7 ha nel Sassuolo la prima squadra colpita in Serie A, Gonzalo Higuain ha contro i neroverdi l’occasione per giocare la prima gara da titolare nella Juventus. E quanto il bomber argentino abbia voglia di spaccare il mondo lo si percepisce dai minuti nei quali mette a segno la sua doppietta: 5 e 10. La rete del 2-0 è un prodigio di potenza e coordinazione, un destro al volo in girata da attaccante di razza.

2015-16 PAULO DYBALA

Uno dei Juventus-Sassuolo più equilibrati è il primo che gioca Paulo Dybala. Ed anche lui lo illumina con una rete capolavoro, un sinistro dal limite di straordinaria morbidezza, con la palla che va a depositarsi in rete attraverso una deliziosa parabola. L’azione è congegnata con Juan Cuadrado, che osserva il compagno inventare il tiro da 3 punti.

CARLOS TEVEZ

La via argentina al gol, percorsa da Dybala e Higuain, la inaugura Carlos Tevez nel primo Juventus-Sassuolo che si gioca a Torino. Come sua abitudine, l’Apache non si limita alla normalità e travolge gli avversari con una tripletta. Particolarmente indicativo della sua ferocia agonistica è la rete che chiude il primo tempo sul 3-0, quando approfitta di un corto retropassaggio di Marzorati, scarta il portiere Pegolo e deposita il pallone in porta”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<