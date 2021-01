TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo in cui ricorda i migliori cinque gol di Inter-Juventus negli corso degli anni. Eccoli.

2017-18 GONZALO HIGUAIN

“Oltre alla rete dello scorso anno, Higuain ne ha realizzata un’altra ancora più importante due campionati prima. Un gol arrivato in zona Cesarini, a determinare il sorpasso sui nerazzurri, che solo pochi minuti prima, in vantaggio di 2-1, erano stati appena raggiunti da un tiro di Cuadrado deviato da Skriniar. Su una punizione calciata da Dybala, il Pipita ha trovato spazio e tempo per una deviazione di testa che ha avuto un peso determinante per la conquista del settimo scudetto consecutivo.

2012-13 FABIO QUAGLIARELLA

Pronti, via, gol! Succede in un Inter-Juventus dove i bianconeri si presentano a San Siro forti del primato in classifica e dalla convinzione che il traguardo sia sempre più vicino. Perciò, non c’è tempo da perdere: su un passaggio di Asamoah, Matri fa un velo e Quagliarella inventa una rete tipica del suo coraggio con una conclusione improvvisa, che dalla lunga distanza non dà tempo ad Handanovic di accennare una possibile risposta.

2011-12 CLAUDIO MARCHISIO

Se si associa Marchisio agli incontri contro l’Inter non può che venire in mente il capolavoro del 2009-10 all’Olimpico di Torino. Ma la rete di Milano, due anni dopo, è meno celebre ma più importante perché sostanzia di continuità il cammino bianconero in quel campionato. L’acuto di Claudio vale 3 punti ed è un prodigio di sincronismi, con un triangolo perfettamente disegnato con Matri e un destro angolato che sorprende Castellazzi.

2007-08 DAVID TREZEGUET

Dei tanti Derby d’Italia giocati nella storia, quello del 2007-08 è uno dei più simbolici, Perché le due squadre si ritrovano a Milano e nulla sembra cambiato dal 2006: prevalse la Juve all’epoca, continua a farlo nonostante due stagioni difficili. Più della bellezza della rete – un tiro al volo implacabile – dice tutto la felicità di Trezeguet, che abbraccia Del Piero in una serata di grande e irriducibile orgoglio bianconero.

2005-06 ALESSANDRO DEL PIERO

Se si può racchiudere la magia di vincere il Derby d'Italia in una sola immagine, questa è quella che meglio la racchiude. Alessandro Del Piero ha appena scoccato la punizione che vale una delle affermazioni più belle e importanti fatte a San Siro. La palla supera la barriera: andrà a depositarsi in rete, sorprendendo Julio Cesar sul suo palo. Un capolavoro firmato Pinturicchio".