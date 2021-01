I migliori 5 gol di Juventus-Udinese

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha selezionato i migliori cinque gol di Juventus-Udinese. Di seguito riportiamo i migliori cinque nel corso degli anni. in vista della sfida di campionato di domani: “I precedenti di Juventus-Udinese in campionato hanno visto la Signora andare in gol per 104 volte. La foto riproduce i due protagonisti dell’ultimo confronto: Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, e Leonardo Bonucci, che ha firmato il terzo gol.

2019-20 CRISTIANO RONALDO

Juventus-Udinese 3-1, è questo l’ultimo verdetto maturato all’Allianz Stadium nel girone d’andata dell’ultimo campionato. Ma più del divario registrato nel punteggio, a pesare sulla gara è la velocità con la quale Cristiano Ronaldo chiude i giochi nel primo tempo, aprendoli peraltro al primo vero assalto alla porta friulana al nono minuto. La rete del vantaggio nasce dalla prontezza del portoghese, che si avventa su una respinta della difesa udinese. Il 2-0 è invece frutto dell’intesa con Gonzalo Higuain, che con un assist calibrato traccia la via affinché il numero 7 possa colpire di sinistro.

2018-19 MOISE KEAN

Anche Moise Kean va veloce in un altro Juventus-Udinese dominato, chiuso con un 4-1. Una gara importante nella vita dello Stadium, la sfida numero 200 giocata nella casa bianconera. E il giovane classe 2000, segnando una doppietta nel primo tempo all’età di 19 anni e 8 giorni, fa correre indietro le lancette del tempo. Perché bisogna risalire addirittura al 1982 per ritrovare un ragazzo in grado di realizzare una marcatura multipla, con l’exploit di Giuseppe Galderisi contro il Milan.

2014-15 CARLOS TEVEZ

Se si parla di attaccanti in grado di accendersi immediatamente – e di incendiare di conseguenza il match – non si può dimenticare nell’elenco Carlos Tevez. Otto minuti e Juventus-Udinese, debutto casalingo della formazione di Massimiliano Allegri, vede già l’Apache sbloccare il risultato. Ed è un gol, il suo, esemplare della sua determinazione: il 10 argentino inizia l’azione, subisce un fallo ma si rialza subito pronto a raccogliere il cross che arriva dal fondo ad opera di Stephan Lichtsteiner. Il destro di Carlitos è implacabile, un diagonale al quale non si può opporre resistenza.

2012-13 PAUL POGBA

L’immagine dice tutto, forse ha persino il potere di andare oltre il significato che ha nella singola partita per proporsi come una delle migliori illustrazioni del cammino di Paul Pogba in bianconero. Lo si capisce dall’espressione di esaltato stupore dei compagni che vanno a festeggiarlo, sorpresi dal meraviglioso uno-due che il francese regala dalla lunga distanza in un Juventus-Udinese che termina 4-0. La doppietta crea anche un effetto speciale: allo Stadium, ogni volta che il pallone termina sui piedi di Pogba anche a 40 metri dalla porta, si inizia a mormorare immaginando una ripetizione di quelle incredibili conclusioni…

2003-04 MARCO DI VAIO

Felicità di gruppo per salutare uno dei due gol di Marco Di Vaio. Ed è un momento importante perché Juventus-Udinese di quel campionato è un incontro tutt'altro che semplice, a dispetto del 4-1 conclusivo. A 11 minuti dal termine, la Signora si trova sotto di una rete e tutto lascia pensare che non sia una domenica serena. Ed invece, con un finale incredibile, la Juve cala un poker e l'ex parmense mette a segno il gol del pareggio e quello del 3-1. Normale, perciò, che la paura di perdere si trasformi in una grande gioia per il raggiungimento di un'inimmaginabile goleada.