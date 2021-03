I migliori 5 gol di Cagliari-Juventus

I migliori gol di Cagliari-Juventus

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato i migliori 5 gol di tutti i Cagliari-Juventus dalla fondazione del club bianconero fino ad oggi. Di seguito li riportiamo.

2018-19 LEONARDO BONUCCI

"Minuto 22 di Cagliari-Juventus. La partita è ancora sullo 0-0. Sul calcio d'angolo di Bernardeschi va all'impatto di testa Bonucci e determina il vantaggio. Una rete particolarmente importante quella di Leo. Non solo perché apre la strada alla conquista dei 3 punti, fondamentali ad avvicinare il traguardo tricolore. Anche sotto il profilo numerico è un exploit da celebrare: perché l'autore gioca la sua gara numero 250 in Serie A. E perché tenendo conto di tutte le competizioni, il suo è il cinquecentesimo gol della gestione di Massimiliano Allegri.

2017-18 FEDERICO BERNARDESCHI

Cagliari-Juventus del 2017-18 apre il girone di ritorno. E a imporsi nella serata è Bernardeschi. Nel primo tempo una sua conclusione dal vertice sinistro dell'area colpisce il palo. L'appuntamento con il gol è solo rimandato. Nella ripresa, nell'ultimo quarto di gara, Federico raccoglie un invito rasoterra di Douglas Costa e segna a porta vuota, permettendo alla Juve di conquistare un successo che pesa.

2016-17 GONZALO HIGUAIN

Due reti, quasi in fotocopia, a cavallo tra la fine della prima frazione di gioco e l'inizio della successiva. Cagliari-Juventus del girone di ritorno del 2016-17 è un match dominato dal senso del gol di Higuain. Gonzalo sblocca il risultato superando Rafael, approfittando di un filtrante calibrato benissimo da Marchisio. Il Pipita inventa un morbido tocco sotto sull'uscita del portiere, non ha bisogno di guardare il pallone per saper trovare la via della rete. Anche il raddoppio arriva a tu per tu con l'estremo difensore del Cagliari: suggerimento di Dybala ed esterno destro del numero 9 di chirurgica precisione.

2011-12 MIRKO VUCINIC

Il Cagliari-Juventus più memorabile di tutti non si gioca in Sardegna, ma a Trieste. Basta dire la città, oltre che proporre la foto del primo marcatore, per evocare la magia di una serata speciale, quella della conquista del primo dei nove scudetti consecutivi. Vucinic va in rete subito, al sesto minuto, traducendo perfettamente il suggerimento di Bonucci. Poco più di un'ora e mezza d'attesa – la più piacevole che esista – e poi sarà festa per un titolo voluto come non mai.

2010-11 ALESSANDRO MATRI

Spesso gli ex lasciano un segno quando incontrano la squadra del loro passato. Matri ha fatto persino di più. Lui, che da cagliaritano ha segnato alla Signora, al suo primo ritorno sull'isola sigla una doppietta. Una partita che rappresenta molto per Alessandro, la prima che lo vede andare in gol con la maglia bianconera. Un exploit che non rimane isolato: viene ripetuto esattamente due campionati dopo. E con 4 realizzazioni Matri diventa il giocatore che ha segnato di più nella storia del match da parte juventina".