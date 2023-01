I legali della Juventus: “Palese disparità di trattamento”

La Corte Federale del CONI ha inflitto alla Juventus 15 punti di penalizzazione in classifica da scontare nell'attuale campionato in merito alla questione plusvalenze. Il club bianconero è stato l'unico, insieme ai suoi ex dirigenti, ad essere sanzionato, mentre le altre società sono state tutte quante assolte. Una sentenza a dir poco irrisoria e soprattutto mirata a punire solamente la squadra bianconera, come affermato dai legali bianconeri Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Nicola Apa.