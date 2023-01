I giocatori fanno quadrato: “Ora è importante essere squadra”

La squadra bianconera ha affidato alle pagine social le reazioni dopo la penalizzazione di quindici punti in classifica da parte della Corte Federale del CONI

La Juventus ha subito ieri la penalizzazione di quindicipunti in classifica da parte della Corte Federale del CONI, da scontare nel campionato in corso. I bianconeri hanno già annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ma intanto la squadra subirà una penalizzazione che la porterà al decimo posto in classifica.