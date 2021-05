I duelli di Sassuolo-Juventus

redazionejuvenews

TORINO - Il sito ufficiale bianconero ha pubblicato tutti i migliori duelli dei vari Sassuolo-Juventus, da quando i neroverdi sono in Serie A. Di seguito li riportiamo.

CUADRADO VS ACERBI

"Un confronto che oggi è riproducibile in un Juventus-Lazio visto che Francesco Acerbi ha lasciato il Sassuolo per la squadra capitolina proprio al termine della stagione 2017-18 a cui fa riferimento questa gara. Una sfida dove Juan Cuadrado partecipa al 3-1 favorevole alla Juve con un inizio di gara scatenato, l'assist per il raddoppio di Paulo Dybala e un'occasione che non va a buon fine per un nonnulla nei minuti conclusivi.

RABIOT VS BOURABIA

L'ultimo Sassuolo-Juventus è stato un match di grande intensità e di continui capovolgimenti di fronte. Lo certifica il risultato finale, un 3-3 ricco di colpi di scena. A centrocampo il duello qui riprodotto potrebbe riproporsi anche mercoledì sera. L'anno scorso Rabiot è entrato in campo al dodicesimo della ripresa quando la Juve era sotto di un gol, mentre Bourabia ha rilevato il posto di capitan Magnanelli 10 minuti dopo, rimediando un cartellino giallo nelle battute finali proprio per un fallo sul francese.

ALEX SANDRO VS BERARDI

Un duello che è ormai un classico, con Alex Sandro e Domenico Berardi impegnati a contrastarsi sulla fascia, in un continuo scambio delle parti tra chi attacca e chi difende. Il brasiliano ha segnato al Sassuolo l'ultima volta nonostante l'opposizione dell'avversario su un calcio d'angolo, rispondendo proprio all'idolo di casa, a sua volta in gol. La foto cattura invece un momento dell'incontro del 2018-19, nel quale la Juve vince 3-0 e Berardi commette 4 falli, lo stesso numero di quelli subiti da Alex Sandro.

BONUCCI VS CONSIGLI

Bonucci e Chiellini vicini alla porta, ma contrariamente alle abitudini è un'azione d'attacco di Sassuolo-Juventus del 2014-15, il primo dei 2 pareggi avvenuti nella storia del match. Andrea Consigli, portiere dei neroverdi, si guadagna voti alti in pagella con almeno 3 interventi decisivi nella prima parte dell'incontro. Quanto a Leo, la rete incassata da Simone Zaza per il momentaneo vantaggio del Sassuolo lo spinge ad avere ancora più determinazione negli assalti in avanti, che porteranno al risultato finale di 1-1.

CHIELLINI VS DEFREL

Proprio come il confronto Bonucci-Consigli potrebbe riproporsi nella prossima gara, anche questa foto appartiene al passato – 2016-17 - indicando però un futuro ipotetico. Perché Chiellini è più che mai il capitano della Juventus e Defrel fa parte della squadra allenata da De Zerbi come lo era all'epoca di quella di Di Francesco. L'attaccante francese è andato a segno nella sfida dell'andata, vissuta da Giorgio in panchina e vinta dalla Signora per 3-1".