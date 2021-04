I duelli di Juventus-Parma

TORINO – In occasione della sfida di stasera, Juventus-Parma, il sito web ufficiale bianconero ha pubblicato tutti i migliori duelli della sfida. DANILO-MATUIDI VS KULUSEVSKI “L’ultimo grande ex di Juventus-Parma è Kulusevski....

redazionejuvenews

TORINO - In occasione della sfida di stasera, Juventus-Parma, il sito web ufficiale bianconero ha pubblicato tutti i migliori duelli della sfida.

DANILO-MATUIDI VS KULUSEVSKI

"L'ultimo grande ex di Juventus-Parma è Kulusevski. Qui lo vediamo nella sua unica volta da avversario all'Allianz Stadium nella gara dello scorso anno, terminata 2-1 a favore dei padroni di casa. Nel suo anno a Parma, Dejan ha toccato la doppia cifra realizzando 10 reti. Ad osservarne lo stacco ci sono un suo attuale compagno di squadra (Danilo) e un giocatore che ha lasciato la Serie A (Matuidi), entrambi attenti perché conoscono il valore del giovane svedese.

MARCHISIO VS GIOVINCO

Una delle immagini più significative nella storia di Juventus-Parma. Marchisio e Giovinco crescono insieme nel vivaio bianconero e insieme fanno le prime apparizioni in prima squadra. Si ritrovano avversari in una giornata speciale, l'11 settembre del 2011, la prima dello Stadium. Ed entrambi vanno in gol: Claudio con un delizioso tocco al volo ispirato da Pirlo; Seba – che a Parma fa benissimo – trasformando un calcio di rigore.

THURAM VS GRELLA

Thuram a contrasto, Cannavaro sullo sfondo e Buffon fuori campo, a osservare la scena. Nella Juventus 2005-06 – la foto si riferisce all'1-1 con il Parma al Delle Alpi – la difesa è imperniata su tre figure colossali che in Emilia vivono anni ad altissimi livelli, confermati poi a Torino. Il giocatore ospite è Vincenzo Grella, australiano che ha affrontato la Signora anche con l'Empoli e con il Torino. Dettaglio non trascurabile: tanto Thuram quanto Grella pochi mesi dopo verranno sconfitti dall'Italia di Cannavaro e Buffon al Mondiale, uno in finale e l'altro agli ottavi.

ZAMBROTTA VS MARCHIONNI

Juventus-Parma del 2003-04 non ha storia, 4-0 secco per i bianconeri: sulla fascia duellano Zambrotta e Marchionni. E se è vero che l'esterno destro del Parma ha buona tecnica, quando si parla di Gianluca non si può che trattarlo da attaccante aggiunto quando parte dalle retrovie. I due si sfioreranno nello stesso club: nell'estate del 2006 Zambrotta lascia Torino e Marchionni vi arriva per starci 3 anni.

BAGGIO VS PIN

Un duello fra giocatori che hanno giocato sia nella Juventus che nel Parma. L'immagine fa riferimento alla gara del 1994 e proprio in quell'anno il bianconero Dino Baggio si trasferisce dall'uno all'altro club, oltre a rendersi protagonista di un ottimo Mondiale negli Stati Uniti. Il percorso di Gabriele Pin è decisamente meno diretto. Cresce nel vivaio della Juve e debutta nel 1979-80 in prima squadra a 18 anni. Mandato in giro a farsi le ossa, torna nel 1985-86, partecipando con 32 presenze e 3 gol alla stagione dello scudetto e della Coppa Intercontinentale. Nel decennio successivo farà parte di un Parma ambizioso, che conquisterà ben 3 coppe europee".