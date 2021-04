I duelli di Juventus-Genoa

redazionejuvenews

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo con tutti i duelli più interessanti di Juventus-Genoa della storia bianconera. Di seguito li riportiamo tutti.

QUAGLIARELLA VS MORETTI

"Un duello in Juventus-Genoa del 2012-13 tra Fabio Quagliarella ed Emiliano Moretti. L'attaccante bianconero va in gol ma non basta per garantire i 3 punti ai padroni di casa, la sfida termina 1-1. Il centravanti e il difensore qui avversari hanno in comune l'aver giocato per la Signora (Moretti è stato nella Juve nel 2002-03), per poi essersi trovati compagni di squadra sulla sponda granata della città dal 2014 al 2016.

MARCHISIO VS ROSSI

Due giocatori importanti delle rispettive squadre a confronto nello Juventus-Genoa del 2010-11. Sia Claudio Marchisio che Marco Rossi hanno rappresentato non solo un valore tecnico nel centrocampo bianconero e in quello rossoblu, ma anche l'anima del club. Rossi a Torino è andato in gol contro la Juve sia l'anno prima che in quello successivo: in questo caso non ci riesce e la Signora prevale per 3-2.

DEL PIERO VS BOCCHETTI

Alessandro Del Piero avanza, Salvatore Bocchetti prova a contenerlo. É uno dei flash di Juventus-Genoa del 2010, dove il capitano bianconero colpisce due volte, garantendo la vittoria in un combattuto 3-2. Per Alex non è una novità segnare al Grifone, vi è già riuscito due anni prima. Per il difensore questo è un anno importante, nel quale fa le sue prime apparizioni in Nazionale per poi venire acquistato dal Rubin Kazan, iniziando un'esperienza in Russia durata complessivamente 9 stagioni.

GRYGERA VS DI VAIO

Ci si potrebbe aspettare legittimamente un'immagine a parti invertite, con Di Vaio a scattare e Grygera a cercare di opporsi. Il valore dell'attaccante genoano è ben conosciuto in casa Juve, essendo stato un ex capace di regalare gol preziosi (e non di rado bellissimi). Ma quando c'è Juventus-Genoa, Zdenek diventa l'incursore della giornata. Qui siamo nel 2007 e il difensore ceco prende le misure. Nell'anno solare 2008 segnerà ai liguri in entrambi gli stadi, prima a Genova e poi a Torino.

BONETTI VS FONTOLAN

Anche in questo caso è un difensore ad avanzare e un attaccante costretto a ripiegare all'indietro. Palla al piede, Dario Bonetti prova a trascinare la Juve, costretta al pareggio dal Genoa in una gara spigolosa, condizionata dal pensiero della squadra alla vigilia della finale di Coppa Italia con il Milan. A rincorrerlo c'è Davide Fontolan, nella sua prima volta a Torino contro la Juve. Entrambi giocheranno due sole stagioni con il proprio club: Bonetti passerà alla Sampdoria ma non ci sarà il derby della Lanterna con il suo avversario, già trasferitosi all'Inter".