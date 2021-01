TORINO – Con un articolo sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha pubblicato tutti i duelli di Juve-Bologna nel corso degli anni, in occasione della prossima sfida del campionato di Serie A. Eccoli tutti quanti.

CRISTIANO RONALDO VS DANILO LARANGEIRA

“Juventus-Bologna del 2019-20 ha visto Cristiano Ronaldo realizzare una delle reti più entusiasmanti della sua esperienza in Serie A, con un’azione personale conclusa con un destro che ha sorpreso Skorupski. Nulla ha potuto la difesa bolognese capitanata da Danilo Larangeira, che ha avuto il merito di andare a pareggiare 7 minuti dopo l’exploit del portoghese. Il brasiliano aveva già segnato alla Juve quando giocava nell’Udinese, ma in entrambe le circostanze la sua prodezza non ha evitato la sconfitta della sua squadra.

STURARO VS DZEMAILI

Nel Bologna Blerim Dzemaili ha giocato in due momenti, spezzati da una breve esperienza nel campionato canadese. Nel 2016-17 il centrocampista svizzero si trova a misurarsi con Stefano Sturaro in un 3-0 a favore della Juventus. E il bianconero vince il confronto diretto non solo con la consueta grinta in fase di contenimento, ma anche guadagnando un calcio di rigore su una sua incursione. Dzemaili ha conosciuto la Signora in un derby del 2009, quando la Juve ha prevalso sul Toro con una rete di Chiellini.

POGBA VS DIAWARA

Nei primi due Juventus-Bologna che ha giocato, Paul Pogba ha determinato l’esito firmando la rete del successo in entrambe le circostanze. Nella terza e ultima volta, nel 2015-16, si è trovato opposto Amadou Diawara, al suo battesimo contro i bianconeri. La Juve vince 3-1: il Polpo mette in mostra brillantezza tecnica e qualche personalismo di troppo: l’avversario, diciottenne alla sua prima stagione in Serie A, mostra di avere una discreta personalità.

GIOVINCO VS TERZI

14 marzo 2009: allo stadio Olimpico, contro il Bologna, la Juve va all’intervallo sotto di un gol. Nella ripresa tutto si trasforma, come rivela il 4-1 finale a favore dei padroni di casa. Tra i grandi protagonisti, autore della rete del sorpasso con un esterno destro imparabile, c’è Sebastian Giovinco. Qui lo vediamo duellare con Claudio Terzi, attualmente difensore dello Spezia. Una serata luci e ombre per lui: ammonizione, sconfitta ma anche leader nei palloni recuperati per la sua squadra.

TREZEGUET VS TARANTINO

2001-02, uno dei momenti topici del campionato bianconero è proprio Juventus-Bologna. Lo si capisce da questa foto, con David Trezeguet impegnato praticamente contro l’intera retroguardia ospite: Fresi, Gamberini, Falcone e Tarantino. E sarà proprio quest’ultimo, con una deviazione nella propria porta, a spezzare l’equilibrio ancorato sull’1-1 per effetto delle reti di Zauli e del bomber francese. L’autogol arriva a un minuto dal novantesimo, a rendere ancora più memorabile la sfida”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<