I dati della Juventus in classifica prima della ripresa del campionato

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha riportato tutti i numeri della squadra e di alcuni singoli giocatori prima della ripresa del campionato di Serie A che per i bianconeri avverrà il prossimo 3 gennaio 2021 all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Questo il report sul sito ufficiale bianconero: “I bianconeri sono al momento sesti in classifica in Serie A, con una partita da recuperare, quella con il Napoli. Ci sono però alcuni numeri su cui concentrarsi, e dai quali ripartire più forte possibile dopo la pausa natalizia. Intanto, la Juve è la squadra con la migliore precisione nei passaggi (88,68%), e seconda per passaggi riusciti (6888) e possesso palla (59.96%). Sono 25 le reti messe a segno finora dai bianconeri, con 70 tiri nello specchio. Non male nemmeno il dato difensivo, con 13 reti subite (meglio di quasi tutte le squadre che li precedono) e 40 tiri nello specchio ricevuti (preceduti solo da Napoli e Udinese).

Cristiano Ronaldo, capocannoniere a pari merito con Lukaku e Ibrahimovic con 8 gol, è primo per tiri totali (51) nello specchio (22), non solo fra i bianconeri ma anche nel campionato. Spiccano anche le buone prestazioni di Chiesa e Morata, che hanno rispettivamente 4 e 5 assist all’attivo, fra i migliori della Serie A. Bene anche Danilo, il bianconero che ha giocato più palloni (1084), quarto in Italia. Il brasiliano è nelle fila bianconere anche colui che ha più passaggi riusciti all’attivo (799) e più palloni recuperati (86). Infine, Cuadrado è in squadra il giocatore che ha creato più occasioni da rete, 23, effettuato più dribbling, 19, e crossato il maggior numero di volte, 51″. Il colombiano, infatti, insieme a Danilo è stata una delle sorprese più interessanti dall’inizio di questa stagione calcistica. Pirlo riuscirà a migliorare la classifica della Juventus nel nuovo anno? >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<