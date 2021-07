I convocati per il Trofeo Berlusconi: Ronaldo resta a Torino

Diramate le scelte del tecnico

La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, che rappresenterà la seconda amichevole dei bianconeri in questo precampionato. La squadra di Massimiliano Allegri si sta preparando alla Continassa per il prossimo campionato, e il test di stasera potrebbe dare qualche indicazione al tecnico, nonostante la squadra non sia al completo: molti infatti sono i giocatori che ancora mancano da Torino, a partire dai sudamericani che, insieme ai quattro italiani Campioni d'Europa, rientreranno sotto la Mole nella prossima settimana, andando a completare il gruppo per la gioia del tecnico toscano.

Attraverso il suo sito internet la Juventus ha diramato i convocati per la partita di questa sera, che vedrà assenti Cristiano Ronaldo, come già anticipato nei giorni scorsi, che continuerà a Torino il suo programma per tornare in forma, e Paulo Dybala ancora alle prese con il lavoro differenziato dopo l'affaticamento muscolare degli scorsi giorni. A Torino rimarranno, oltre a McKennie, anche Morata e Bentancur, rientrati giusto ieri alla base e ancora fuori forma per scendere in campo: anche loro due stanno svolgendo un lavoro personalizzato che li porterà nelle prossime settimane a raggiungere la forma del resto del gruppo, che dopo la partita di questa sera giocherà l'ultima amichevole prima del campionato contro il Barcellona.