I convocati per Chelsea-Juventus: ci sono De Winter e Dybala

I convocati per la sfida di domani

Anche Max Allegri in conferenza stampa ha chiarito la situazione infortunati in casa Juve: "Da scegliere abbiamo, ci sono quattro difensori tra cui De Winter. In mezzo al campo ci sono tutti, Kulusevski c'è, sta mattina era dal dentista ma c'è. Danilo starà fuori per due mesi, De Sciglio per l'Atalanta o dopo dovrebbe esserci, Chiellini mercoledì è con la squadra, mentre Bernardeschi ne ha ancora per un po'. Domani rientra sicuramente Alex Sandro. Poi vedremo a metà campo, se ne tolgo o ne metto uno in più. Dybala? Non so se ha minuti nelle gambe perché non gioca da un po'. Ma lui e Kulusevski sono convocati, quello sì.