I convocati di Pirlo per Inter-Juventus: out Dybala e Ramsey

TORINO – Di seguito riportiamo i convocati di mister Andrea Pirlo in vista del match di stasera in Coppa Italia tra Inter e Juventus, valido per la semifinale di andata: “La Juve è in partenza per Milano. Questa sera alle 20.45 semifinale di andata di Coppa Italia. Ecco i giocatori convocati da Mister Pirlo”.

Proprio in vista della partita di questa sera, ieri ha parlato il tecnico bianconero ai microfoni di Juventus Tv: “Partita? Voglio vedere una squadra consapevole della propria forza. La partita si gioca su 180 minuti, dovremo gestirla bene. Mi aspetto che mettano in campo le poche idee, Conte lo conosciamo bene. Ci siamo preparato a quello che potrà accadere. Sono bravi a chiudersi e ripartire in velocità, dovremo essere attenti Momento di forma? La sconfitta in campionato ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo la Juve. Siamo ripartiti da lì. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il Napoli in una finale di coppa pochi giorni dopo e abbiamo rialzato subito l’attenzione. Però siamo appena all’inizio del ritorno, dobbiamo mantenere alta la concertazione che ci sono molte gare ancora da giocare. Ho un gruppo di ragazzi con ancora tanta voglia di vincere e questo è fondamentale per una squadra ambiziosa come siamo noi. Questa è la certezza che porto dentro ogni giorno“.

Poi ancora: "Formazione che scenderà in campo? Qualcosa cambieremo. Tornerà Buffon in porta. Ramsey ha avuto un risentimento ma speriamo di recuperarlo per sabato. Per il resto vedremo domani. Difesa? Siamo più compatti, abbiamo lavorato su alcuni principi difensivi. Poi è tornato Chiellini e, nonostante sia poco menzionato, Bonucci sta facendo delle grandi partite. Sta migliorando sul piano dell'aggressività e ci dà grande forza. Morata? E' un centravanti moderno, quello che cercavamo. Ci stà dando tanto, gli piace svariare, attaccare la profondità e giocare con i compagni, non è uno statico".