I convocati della Juventus: out Dybala, Ramsey e Bentancur

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato i convocati che prenderanno parte alla sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma delle 18: “I bianconeri sono pronti per la sfida dell’Allianz Stadium. Fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Questi i convocati per la sfida contro la Roma”.

In occasione della sfida di stasera, ha parlato ieri in conferenza stampa Andrea Pirlo, allenatore bianconero: “Andata? Manca sempre qualcosa. E’ difficile trovare la perfezione. Cerchiamo di migliorarci partita dopo partita. Siamo più equilibrati e abbiamo trovato il nostro modo di giocare sia in difesa che sugli esterni. Giocando si trovano i giusti meccanismi. Speriamo presto di trovare la perfezione. All’andata non mandavamo ancora a saltare McKennie e facevamo battere i calci piazzati a Kulusevski. Col tempo abbiamo capito che invece si doveva fare al contrario. Non facendo gare di preparazione non conoscevamo ancora bene i giocatori che avevamo a disposizione. Ronaldo? Sapevo che era un grande calciatore e un grande professionista, ma vedere come si allena tutti i giorni è stata una grande sorpresa. Quando hai vinto tutto e hai ancora voglia di metterti in gioco a 36 anni, vuol dire che sei un eroe. Ce l’hanno anche Buffon, Chiellini, Bonucci. Hanno passione e voglia di vincere”.

Poi ancora: “A che punto è la Juve? Siamo al 70-80%. Sono rientrati quasi tutti e ho la possibilità di scegliere in base alle esigenze e agli avversari. E’ un aspetto importante. All’andata ad esempio non avevo Alex Sandro e avevo messo Cuadrado a sinistra. Non era andato benissimo, ma non conoscendoli dovevo provare. Roma? E’ una delle squadre che gioca meglio. Fa un calcio fluido con tante rotazioni e giocatori bravi ad attaccare lo spazio. Dovremo stare attenti a non perdere palle sanguinose in mezzo al campo per evitare le loro ripartenze. Sarà quello il tema della gara”.