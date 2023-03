Huijsen: “La Juventus mi è piaciuta fin da subito, è un grande club”

Dean Huijsen , calciatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua sul canale ufficiale TikTok dei bianconeri. Ecco le sue parole sull'avventura con la Vecchia Signora: "Sono arrivato a Torino nell’agosto del 2021 e mi è piaciuta sin da subito. Il responsabile dell'area scouting della Juve è venuto a vedere una mia partita e a parlare con me. La Juventus è una delle squadre più grandi del mondo, pensavo di poter imparare molto e ho scelto di venire qui.

A volte quando sono allo stadio mi fermano, mi fa molto piacere. Non sono abituato, per me è tutto nuovo ma mi piace. L’anno scorso ho cominciato nell’Under 17, poi quest’anno sono passato in Under 19 e mi sono subito trovato molto bene con mister Montero, una leggenda della Juve. Lui parla spagnolo, quindi mi sono sentito a mio agio.