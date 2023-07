Il padre di Huijsen: “Dean sta giocando bene, può stare nella Juventus”

Donny Huijsen, padre di Dean, calciatore della Juventus, ha detto la sua sul rendimento del figlio, promosso in prima squadra per la tournée.

Ci sentiamo parte della famiglia Juve, quindi la scelta sul rinnovo è stata semplice. Non c'è stato nemmeno l'1% di ripensamenti, nessuna idea di lasciare la Juve. Il calore del club e della gente è molto importante per le prestazioni. Questo è il posto migliore per Dean in questo momento. Abbiamo assistito a due allenamenti. Il livello è più alto e i giocatori sono migliori, quindi è un bene per Dean perché deve adattarsi a livelli più alti. Va d’accordo con tutti i giocatori e tutti sono molto amichevoli. Anche con Allegri c’è un buon feeling.