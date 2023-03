Hofler: “Noi Davide e la Juve come Golia, faremo di tutto per farla cadere”

La Juventus scenderà in campo contro il Friburgo nella partita valevole per l'andata degli ottavi di finale di Europa League

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Friburgo nella partita valevole per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. La prima partita verrà disputata all'Allianz Stadium di Torino, tutto esaurito per l'occasione, che potrebbe però vedere la curva non cantare, vista la protesta per questioni inerenti proprio allo stadio.

I bianconeri dovranno cercare di vincere per arrivare in Germania la settimana prossima in vantaggio, e per gestire così al meglio il doppio confronto. Il centrocampista del Friburgo Nicolas Hofler ha parlato intervistato dai microfoni de La Stampa, parlando della partita di questa sera contro i bianconeri e dell'atmosfera che torneranno.

"Siamo felici: sfidare la Juve è come un sogno. Loro sono abituati a giocare la Champions e ad andarci in finale. Per noi è un'occasione enorme di far vedere chi siamo. Davide contro Golia? Si, la Juve è più grossa e importante di noi. Anche se le probabilità sulla carta sono poche, abbiamo la possibilità di vincere: non abbiamo paura e c'è voglia di giocare queste due partite. È una sfida speciale, faremo di tutto per far cadere Golia".