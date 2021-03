Higuain: “Voglio fare esperienza nella MLS, in Argentina non c’è rispetto. Lautaro il mio erede”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato del calcio nel suo paese

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Gonzalo Higuain, dopo la sua esperienza in Italia nella quale ha vestito le maglie di Napoli, Juventus e Milan, si è trasferito in America, per giocare nella Major League Soccer per l'Inter Miami, squadra creata da David Beckham, nella quale ha rincontrato anche il suo ex compagno alla Juventus Blaise Matuidi, con il quale il Pipita ha sempre avuto un grande rapporto.

Se negli scorsi mesi erano uscite alcune foto che mostravano il muovo look del calciatore argentino ed una forma non proprio invidiabile, Gonzalo ora è concentrato sulla sua nuova avventura e per dare tutto con la sua nuova maglia. L'ex numero 9 della Juventus vuole infatti ripagare la fiducia del patron David Beckham per portare in alto la neonata squadra americana, e si sta piano piano ambientando al nuovo calcio. Per Higuain fino ad ora un gol in una manciata di presenze, nell'attesa di entrare in forma e dare il suo meglio per il nuovo club.

Il calciatore ha parlato intervistato dai microfoni della ESPN della sua carriera, tornando sul suo periodo europeo e ponendosi alcuni obiettivi per il futuro: "Ho giocato tanti anni ai massimi livelli e anche reggendo un certo livello di pressione ma adesso voglio fare esperienza nella MLS" ha detto Higuain, che ha poi ha chiuso ad un suo ritorno in Argentina: "Ho grande rispetto e nutro molto affetto per il River ma non tornerò in Argentina. Onestamente ho avuto maggiore riconoscenza nella mia esperienza sia Europa che in Nazionale. Forse dovevamo vincere affinché qualcosa cambiasse, ma ciò che abbiamo raggiunto è stato comunque importante, 3 finali non sono facili da conquistare". Chiosa sul suo edere: "Chi è il calciatore dell’Albiceleste che stimo e può essere il mio successore con la maglia numero 9? Lautaro Martinez può essere il 9 della nazionale argentina per tanti anni. È molto forte".