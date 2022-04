Higuain, primi problemi in MLS con l’Inter Miami

Il calciatore non andrebbe d'accordo con il tecnico del club americano dell'Inter Miami e la sua avventura il MLS ha trovato i primi problemi

redazionejuvenews

Le parole del padre di Higuain, che aveva parlato del ritiro del figlio dal calcio giocato, hanno fatto il giro del mondo ed hanno avuto subito un grande riscontro mediatico, con molti giornali e addetti ai lavori che hanno iniziato a passare al vaglio la carriera del Pipita per ricordare le sue imprese e i suoi record, ma che sono state seccamente smentite dallo stesso giocatore. In un video infatti, l'ex attaccante della Juventus ha smentitoil padre, spiegando come Jorge avrebbe male interpretato le sue parole, e che quindi il suo addio al calcio giocato non è ancora arrivato per il momento, cosa che comunque ha chiarito annuncerà in prima persona quando arriverà il momento.

"Mio padre ha capito male e si è espresso male, non mi ritiro a fine stagione. Voglio rispettare il mio contratto con il club. Nel caso poi sarò io a comunicare una decisione del genereCredo che mio padre abbia frainteso. Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato. Ha capito male, questo è quello che è successo. Sono concentrato sulla mia squadra e voglio rispettare il contratto. Quando prenderò una decisione sul mio ritiro, la comunicherò io. Quello che mio padre o altre persone possono dire sul mio conto non c'entra niente con me. Quando sarà arrivato il momento, sarò il primo a comunicarlo. Ora però penso al club e a rispettare il contratto".

Parole che hanno smentito seccamente quelle che sono state quelle del padre, ma che forse hanno portato altri problemi: stando a quando riporta il quotidiano The Sun infatti, l'ex attaccante della Juventus non sarebbe in buoni rapporti con il tecnico del club americano, Phil Neville, che gli preferirebbe l'ecuadoregno Campana: Neville sarebbe orientato a giocare con una sola punta centrale, e Higuain starebbe iniziando a sentirsi di troppo, meditando sul suo addio.